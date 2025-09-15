Jovem de 26 anos é morto após ser confundido com assaltante em Coari

A Polícia Civil de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu, no domingo (14), mandado de prisão preventiva de um homem, de 38 anos, por corrupção de menores e homicídio qualificado praticado contra Paulo Henrique Lopes Bezerra, que tinha 26 anos. Os crimes foram praticados no dia 6 de setembro deste ano, no município.





De acordo com o delegado José Barradas, a ação policial é desdobramento de investigação iniciada logo após o recebimento de denúncia sobre o homicídio praticado na avenida Gonçalves Ledo, bairro Espírito Santo, no município.

“Segundo as informações obtidas, o homem teria planejado o crime após confundir Paulo Henrique como autor do furto qualificado em sua residência, ocasião em que outro homem furtou R$ 2 mil e uma motosserra. Porém, no mesmo dia do furto, o verdadeiro autor já havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM)”, disse o delegado.

Segundo o delegado, no dia 6 de setembro, por volta das 6h40 da manhã, o autor, juntamente com um adolescente, de 16 anos, desferiu vários golpes de faca contra a vítima, em via pública, que não resistiu e foi a óbito no local.

“O trabalho de inteligência da PC-AM foi essencial para a elucidação caso. Por meio de imagens de câmeras de segurança do local, foi possível obter informações sobre os envolvidos, a prática e horário da empreitada criminosa. Desde então o infrator e o adolescente estavam sendo procurados”, contou.

Conforme o delegado, na manhã de domingo, a equipe de investigação recebeu denúncia anônima sobre a localização do autor, e foi até o endereço informado e logrou êxito em prendê-lo, no município.

“Em relação ao adolescente que participou do crime, ele responderá em liberdade por ato infracional análogo a homicídio qualificado, em procedimento apartado de acordo com a lei do Estatuto da Criança e ao Adolescente (ECA)”, mencionou Barradas.

O infrator responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.