TCE-AM recebe palestra internacional sobre Justiça Intergeracional e Direitos Humanos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi palco, na manhã desta segunda-feira (15), de uma palestra internacional que reuniu servidores da Corte e estudantes de diversas instituições de ensino superior de Manaus. A atividade contou com a participação do professor espanhol Dr. Alfonso de Julios Campuzano, que abordou a relação entre justiça intergeracional e direitos humanos, com ênfase na responsabilidade de proteger as futuras gerações diante dos riscos ambientais globais.





Promovido em parceria entre a Escola de Contas Públicas (ECP) e a Ouvidoria do TCE-AM, o evento reuniu acadêmicos de instituições como Nilton Lins, Santa Tereza, Uniesbam, Fametro e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que puderam dialogar diretamente com um especialista de renome internacional.

Durante a exposição, o palestrante ressaltou a importância de uma visão ampliada sobre os direitos humanos, que ultrapasse fronteiras territoriais e temporais. “Precisamos refletir sobre como as futuras gerações devem ser protegidas pelo direito, garantindo a preservação do meio ambiente e a continuidade da espécie. Os riscos globais vão além da nossa geração, e essa perspectiva exige uma abordagem mais abrangente, que considere o futuro da humanidade”, destacou o professor.

Representando a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o conselheiro-ouvidor Mario de Mello enfatizou a relevância do tema e agradeceu a presença do convidado. “É uma honra muito grande receber uma palestra de tamanha magnitude internacional. Agradeço à presidente Yara Lins pelo apoio e ao professor pela gentileza de compartilhar seu conhecimento, contribuindo para enriquecer os anais desta Corte”, afirmou.