Mais de 2,4 mil toneladas de lixo são removidas de rios e igarapés de Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou, neste domingo, 14/9, o sétimo transbordo do ano, removendo 356.150 quilos de resíduos acumulados na orla do rio Negro, em comunidades ribeirinhas e indígenas da zona rural e em igarapés da capital, durante os últimos 30 dias.





Com esta operação, o volume total de resíduos retirados diretamente dos cursos d’água ao longo deste ano já chega a 2.426,150 toneladas — incluindo o mês de julho, quando foram recolhidas 391,790 toneladas. Em paralelo, as ecobarreiras instaladas em pontos estratégicos da cidade já impediram que cerca de 2,5 mil toneladas de lixo chegassem ao leito do rio Negro, comprovando o impacto direto e preventivo dessa tecnologia ambiental no combate à poluição hídrica.

O transbordo é a etapa final de um trabalho diário, onde os resíduos são recolhidos ao longo de todo o mês pelas equipes fluviais da Semulsp, concentrados em balsas e são encaminhados, no encerramento do ciclo, ao aterro sanitário para receber destinação ambientalmente correta.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, reforçou que o trabalho permanente de limpeza dos rios e igarapés integra a política ambiental da atual gestão municipal e atende a uma diretriz do prefeito David Almeida.

“A determinação do prefeito David Almeida é muito clara, cuidar dos nossos rios e igarapés todos os dias, com planejamento, presença e resultado. Essa operação de transbordo mostra o compromisso da Prefeitura de Manaus com o meio ambiente e com a saúde da nossa população. Não é um esforço pontual, é um trabalho permanente, feito com seriedade e dedicação pelas equipes da Semulsp”, afirmou.

Trabalho diário e permanente

O coordenador do serviço de limpeza de rios e igarapés da Semulsp, Marlon Chagas, explicou que as equipes atuam de domingo a domingo, inclusive em feriados, para conter o lixo antes que alcancei o rio Negro. Segundo ele, as fortes chuvas que caem sobre Manaus frequentemente arrastam resíduos dos igarapés para a orla, exigindo ação imediata das equipes.

“A limpeza dos rios é feita diariamente. Todos os dias, de domingo a domingo, nós estamos aqui nessa área. A gente tem que colocar as pessoas de plantão, porque a gente não consegue controlar. A forte chuva vem limpando os igarapés, jogando esse lixo para fora e, antes de ele chegar aqui no rio Negro, temos essa rede de contenção. A gente cerca esse material com um bote, traz para a balsa e depois envia ao aterro sanitário”, detalhou.

Marlon também destacou que o trabalho foi ampliado para comunidades rurais e aldeias indígenas da região do rio Cuieiras e de outras áreas da zona rural de Manaus, onde os resíduos não podem ser queimados nem enterrados por questões ambientais e sanitárias.

“É um trabalho do mês inteiro, removendo e tirando o lixo de dentro dos igarapés e das comunidades ribeirinhas. Estamos estendendo a coleta até o rio Cuieiras. Eles não podem fazer queimadas nem enterrar esse material, então a gente recolhe e dá o destino correto”, destacou o coordenador.

Conscientização e responsabilidade compartilhada

Além da ação do poder público, a participação da população é considerada essencial para manter a cidade limpa e proteger os mananciais.

“A gente faz um apelo a todo mundo, a população, aos moradores, que tomem cuidado com o seu lixo. Armazenem direitinho, coloquem no horário correto para o coletor levar. Não joguem geladeira, fogão, móveis ou entulho na beira da rua ou do igarapé, isso polui, destrói a natureza. O meio ambiente é um patrimônio natural que precisamos preservar para os nossos filhos”, concluiu.