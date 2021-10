Parque Cidade da Criança reabre totalmente revitalizado

A Prefeitura de Manaus reabriu, em evento-teste, realizado na manhã desta terça-feira, 12/10, Dia das Crianças, o parque Cidade da Criança, localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital amazonense. A ação contou com a presença do prefeito David Almeida, que salientou a necessidade de disponibilizar mais espaços de lazer para as famílias manauenses, resgatando a alegria das brincadeiras típicas da infância.

“Há três meses, vim visitar este local e ele estava totalmente abandonado e, rapidamente, pedi que se fizesse uma revitalização no parque. Hoje, estamos entregando um parque totalmente revitalizado e que ainda terá mais novidades. Essa foi mais uma ação conjunta de secretarias, o que otimiza o serviço realizado pela prefeitura”, enfatizou Almeida.

A reinauguração contou com a presença de alunos de escolas municipais convidadas, além de crianças atendidas pelo projeto Viva as Diferenças, Instituto Reino do Amanhã e do projeto Curumim na Lata, em atendimento aos protocolos de segurança contra a Covid-19.

O chefe do Executivo municipal salientou a importância de espaços de lazer, como o parque Cidade da Criança, para que as famílias voltem a realizar atividades externas, deixando os aparelhos eletrônicos em segundo plano.

“Antes, as crianças corriam, caiam, brincavam e se divertiam. Hoje, a superproteção dos pais acaba por deixar os filhos sempre dentro de casa, achando que os filhos estão resguardados, porém, dentro de casa, tem um grande problema, a internet. Muitos pais dão um tablet, um celular ou um computador, para que os filhos fiquem jogando por horas. Essa é a realidade que eu vejo em quase todos os lugares. As famílias vão para os restaurantes e acabam nem se falando, porque o celular não permite. O celular acabou aproximando os distantes e distanciando os próximos”, afirmou o prefeito.

Para a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes, o parque Cidade da Criança é um novo começo para a cidade, um sonho realizado. “Para nós, ver esse parque reformado é a realização de um sonho que sonhamos juntos, toda a Prefeitura de Manaus. Nós sabemos que as famílias estão necessitando de locais de entretenimento, e a gestão municipal tem olhado muito para esse aspecto. Temos de pensar no amanhã e na alegria das nossas crianças”, afirmou Jane Mara.

Abertura ao público

A abertura do parque para o público em geral está programada para o próximo sábado, 16/10, sempre das 9h às 18h, nos sábados e domingos, com intervalo de 12h às 14h. De terça a sexta-feira, o espaço receberá os alunos das escolas municipais, sob agendamento, das 9h às 17h, também com o mesmo intervalo de almoço.

O parque foi totalmente revitalizado em todos os espaços, com pintura geral de toda área, iluminação a LED, serviços de jardinagem, além da construção de um portal, um orquidário, um aquário com peixes regionais e a inserção de outras atrações.

“Queremos que as famílias tragam as crianças para cá. Que o garoto e a garota saiam ali daquele labirinto, que eles desbravem os castelos, visitem a biblioteca e o orquidário. Hoje, não deixam mais as crianças nem cair, não podem mais se sujar e eu tenho essa preocupação, porque eu fui uma criança muito ativa e tudo aquilo que meus pais me permitiram fazer naquele momento, você vai ter à disposição neste espaço municipal gratuito”, concluiu o prefeito.