Pauini terá miniusina para abastecimento de oxigênio

Nos próximos dias, Pauini (a 935 quilômetros de Manaus) receberá uma miniusina do governo do Estado. O insumo deve garantir o abastecimento de oxigênio na unidade hospitalar do município.

A miniusina tem capacidade para atender quatro pacientes simultaneamente 24 horas por dia. O uso deve ser para pacientes em tratamento de covid-19.

O objetivo do envio desse equipamento ao interior é melhorar a logística entre os municípios de pequeno porte. Além disso, é possível reduzir a necessidade de abastecimento por meio de cilindros, que demandam viagens de ida e volta.