PCC nunca esteve com o PT, estava na Faria Lima mas o governador Tarcísio ‘não via nada’

E no final, o PCC nunca esteve com o PT, estava na Faria Lima. Ao menos 42 endereços alvos da megaoperação ficam na avenida Faria Lima





Investigação do Ministério Público de SP revelou que o PCC atuava na importação irregular de químicos para adulteração de combustíveis e usava o mercado financeiro para lavar dinheiro. São 40 fundos de investimento, R$ 52 bilhões em patrimônio, parceiros operando na bolsa B3 e domínio de toda a cadeia, da produção ao consumidor.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), não viu nada sobre as operações bilionárias da organização criminosa. Outro que está sendo apontado como “colaborador indireto” do PCC, é o deputado Nikolas Ferreira (PL) com a enxurrada de Fake news sobre Pix.

O cientista político e comentarista da Fórum, Carlito Neto, havia antecipado esta denúncia em janeiro; ação da PF teve que ser adiada por conta das mentiras do ‘Chupetinha’.

O PCC é considerado uma das maiores organizações criminosas do Brasil com atuação tanto no tráfico de drogas doméstico e internacional quanto no setor de combustíveis.

A megaoperação reúne as ações Carbono Oculto (MP), Quasar e Tank (PF).

350 alvos de mandados de busca e apreensão, entre pessoas físicas e jurídicas.

Só em um prédio da Faria Lima, 15 mandados foram cumpridos.

Empresas, corretoras, fundos de investimento e fintechs estão na mira.

Pelo menos 40 fundos foram usados para ocultar patrimônio. Uma fintech operava como banco paralelo do PCC, movimentando R$ 46 bilhões sem rastreio entre 2020 e 2024.

