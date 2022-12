PDT do Amazonas comemora indicação de Carlos Lupi para a Previdência

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a integrar a equipe ministerial do seu governo, no Ministério da Previdência e decidiu aceitar a vaga dada ao seu partido.

A decisão foi comemorada efusivamente pelos membros do partido no Amazonas.

Tecendo elogios

“Além de ser uma grande honra para ele e também para todos que militam no PDT, trata-se de um grande desafio, para o qual Carlos Lupi certamente está preparado, por sua experiência e capacidade comprovada como gestor e por seu compromisso efetivo com os direitos dos trabalhadores, aposentados e demais detentores de direitos sociais e previdenciários”, diz trecho de nota do partido enviado à imprensa local.

Os membros do PDT ainda teceram fortes elogios a outro representante do partido, o governador do Amapá, Antônio Waldez Góes da Silva. O gestor também foi escolhido para uma das vagas da cota do PTD, ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional.

“Outra definição alvissareira, ainda mais por se tratar de um legítimo amazônida, com desempenho reconhecido na gestão estadual amapaense. Lupi e Waldez merecem o aplauso e o apoio de todos os que fazem parte do nosso partido”, elogiou a nota.