Pesquisa analisa adaptação de peixe ao ecossistema aquático de Balbina

A população de tucunaré-açu (Cichla temensis) acelerou o processo evolutivo da espécie, que hoje está se adaptando aos novos ambientes aquáticos gerados após 40 anos do represamento do rio Uatumã (afluente do rio Amazonas) para a construção da Usina Hidrelétrica de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo (distante a 117 quilômetros de Manaus).





Foi o que constatou uma pesquisa apoiada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) – via Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Amazonas (Fixam).

Intitulada “Impacto das Usinas Hidrelétricas em Peixes: um estudo de caso do Tucunaré no reservatório de Balbina”, e sob a coordenação da cientista, Maria Doris Escobar Lizarazo, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a pesquisa utilizou a genômica, que permitiu conhecer parâmetros populacionais e o estado de conservação da espécie, como base para estratégias efetivas de manejo e conservação desse peixe, em prol de uma pesca sustentável, evidenciando como a fragmentação artificial do habitat aquático aprofundou a diferenciação entre as populações de peixes e, no caso daqueles que não são migratórios, como o tucunaré-açu, acelerou os processos adaptativos aos novos ambientes, aumentando o isolamento da população.

O estudo apontou ainda que as usinas hidrelétricas causam modificações drásticas nos ecossistemas aquáticos, o que pode acarretar em impactos consideráveis na dinâmica dos peixes e levar a transformações nos processos microevolutivos das populações, podendo levar à extinção local, uma vez que funcionam como um filtro ambiental sobre as espécies, bloqueando as rotas migratórias e troca gênica dos peixes.

A pesquisadora explica que, embora a forma de possibilitar a conectividade de uma população fragmentada seja desenvolver passagens físicas ou programas ambientais que permitam a troca de genes entre os grupos que foram isolados, no caso deste estudo, sugere não reconectar a população, uma vez que cada grupo populacional está evoluindo de forma independente em diferentes ambientes.

“Uma reconexão poderia afetar a adaptação especialmente do grupo a montante da barragem e alterar a sobrevivência da espécie”, pontua Maria Doris.

Ela recomenda a manutenção de um programa de monitoramento que avalie as alterações nas populações, incluindo as alterações genéticas, e que oriente medidas de gestão adequadas, a fim de salvaguardar a diversidade nas populações selvagens.

“Recomendamos a realização de estudos adicionais, utilizando plataformas que sejam capazes de capturar mais informações genômicas, com o objetivo de corroborar nossa hipótese”, acrescenta a coordenadora.

Apoiaram o estudo pesquisadores colaboradores da Ufam, entre eles, Carlos Freitas, Lorenzo Barroco, Tomas Herbek, José Gregório Martinez e outros que contribuíram na coleta de exemplares e no trabalho laboratorial.

A pesquisadora tambem comentou sobre o apoio à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no Amazonas: “Agradeço à Fapeam pela forma de apoiar o desenvolvimento da pesquisa no Amazonas, dirigida em diferentes níveis de investimento e às ideias abertas dos pesquisadores. Isto permite que a ciência avance”, concluiu Maria Doris Lizarazo.

Sobre o Fixam

O Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Amazonas (Fixam) visa estimular a fixação de recursos humanos com experiência em ciência, tecnologia e inovação e/ou reconhecida competência profissional em instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas e microempresas que atuem em investigação científica ou tecnológica.

O Programa também propicia o fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes e a criação de novas linhas de pesquisa de interesse regional, mediante a contínua integração entre os setores acadêmico, científico e o Estado.