Pesquisa de biodiversidade na Amazônia terá investimento de R$ 2 milhões do BID

Os trabalhos de pesquisa e inovação em biodiversidade na região amazônica terão investimentos de R$ 2 milhões por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Ilan Godfajn.





Os recursos são iniciais, a fundo perdido, para ajudar a rede a se estabelecer e a organizar os temas e os projetos que serão eleitos. Depois, quando os projetos estiverem definidos, o BID entrará com o financiamento. “Já descobrimos que apenas tentar financiar os projetos não é suficiente, temos de ajudar a capacitar, a gerar o projeto e quando estiver pronto, daí se pode emprestar”, disse em conversas com jornalistas durante visita ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus.

O presidente do BID ressaltou ser fundamental que essas pesquisas possam trazer resultado do ponto de vista de negócios à região e oportunidade de trabalho a população. “Essa rede vai trazer conhecimento e incentivar projetos de inovação e biodiversidade para preservar a floresta e melhorar as condições de vida das populações”, disse.

O programa Amazônia Sempre envolve um conjunto de redes de municípios, estados brasileiros, dos países amazônicos, de pesquisa, rede de bancos públicos e bancos privados. “O BID é a ponte entre a região e o resto do mundo, trazendo recursos e coordenando para a região”, afirmou.