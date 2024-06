SSP-AM realiza última visita técnica para garantir segurança no Festival de Parintins

AMAZONAS | A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança (Seagi), realizou, nesta quarta-feira (12/06), a última visita técnica para alinhamento das ações que serão realizadas durante o 57° Festival de Parintins. As equipes da SSP-AM começam a desembarcar na Ilha no próximo dia 20 de junho.





Ao todo, foram realizadas três visitas técnicas que antecedem o Festival, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, mas as ações para garantir a segurança dos moradores e visitantes já foram iniciadas, segundo o secretário da Seagi, coronel Almir Cavalcante.

“Desde o início deste ano nós estamos alinhando estratégias de segurança para todas as pessoas que irão prestigiar o festival. Foram diversas reuniões para que o evento aconteça sem ocorrências. Hoje, estamos realizando essa visita técnica para verificar os locais em que iremos atuar com as reuniões in loco no bumbódromo e em pontos estratégicos”, ressaltou o coronel.

A comitiva, que foi até a Ilha Tupinambarana, realizou vistoria na sala que será montada o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) no Bumbódromo, Praça Digital e no Batalhão da Polícia Militar de Parintins.

“Estamos realizando as visitas técnicas nas salas onde irão acontecer as reuniões do CICC e do CICC-Local no Bumbódromo. Também visitamos o Batalhão de Parintins, onde irá funcionar o Centro Integrado de Operações (Ciops) que vai concentrar o atendimento do 190 no despacho de ocorrência, bem como a estruturação para a parte de estatística”, explicou o coordenador do Departamento de Planejamento Integrado, tenente-coronel Alisson Botelho.

Os representantes também vistoriaram o local onde as duas Plataformas de Monitoramento Elevadas (Poes), serão montadas durante o festival.

O serviço vai funcionar 24 horas por dia e será integrado na base do CICC-L onde os controladores acompanham as câmeras de segurança em tempo real.