Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

Segundo a presidente da empresa, Magda Chambriard, a perfuração continuará por mais 15 a 20 dias para determinar o volume da descoberta e sua viabilidade econômica.





O poço fica no bloco FZA-M-59, a 175 km da costa, em águas de 2.886 metros de profundidade. A Petrobras prevê perfurar outros oito poços na região para avaliar o potencial da área.

A descoberta faz parte do plano de exploração da Margem Equatorial, que prevê 15 poços e US$ 2,5 bilhões em investimentos até 2030.