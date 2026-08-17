segunda-feira, 17 de agosto de 2026
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Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

Por
Redação 5
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O poço Morpho está localizado a 175 km da costa do Oiapoque (AP) e a quase 500 km da foz do Rio Amazonas - Divulgação Foresea

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a descoberta de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

Segundo a presidente da empresa, Magda Chambriard, a perfuração continuará por mais 15 a 20 dias para determinar o volume da descoberta e sua viabilidade econômica.


O poço fica no bloco FZA-M-59, a 175 km da costa, em águas de 2.886 metros de profundidade. A Petrobras prevê perfurar outros oito poços na região para avaliar o potencial da área.

Margem Equatorial onde está localizada a Bacia Foz do Amazonas — Foto: Petrobras/divulgação
Margem Equatorial onde está localizada a Bacia Foz do Amazonas — Foto: Petrobras/divulgação

A descoberta faz parte do plano de exploração da Margem Equatorial, que prevê 15 poços e US$ 2,5 bilhões em investimentos até 2030.

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