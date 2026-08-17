Convocados para vacinação antirrábica podem comparecer até quarta-feira (19)

A Prefeitura de Manaus prorrogou até a quarta-feira, 19, o prazo de apresentação dos convocados para atuar na Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica 2026. Os profissionais, selecionados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), devem enviar a documentação on-line e comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) até a data indicada, para procedimentos admissionais.

A lista de convocados consta no edital de convocação do PSS nº 001/2026 da Semsa, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 6.361, do dia 28 de julho. O aviso de prorrogação do prazo, de 14 a 19/8, foi divulgado na edição 6.374, da sexta-feira, 14/8. As publicações estão no site www.manaus.am.gov.br/semsa, no menu “A Semsa”, item “Concursos”.





Os profissionais devem, inicialmente, enviar a documentação requerida no PSS, por meio do site https://pssemsa.manaus.am.gov.br/. A lista inclui documento oficial de identificação com foto, CPF, inscrição no PIS ou Pasep, comprovante de residência com CEP (água, luz ou telefone), certidões negativas de antecedentes criminais das justiças estadual e federal, comprovante de vacinação contra a Covid-19 com esquema completo, entre outros.

Em seguida, os profissionais devem se apresentar na sala de posse na sede da Semsa Manaus, munidos do documento de identificação e CPF, até a quarta-feira, 19/8. A secretaria fica no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, com acesso pela rua Maceió, 160. O atendimento no local ocorre das 8h às 12h, no horário de Manaus.

Vagas e comparecimento

O PSS 001/2026 da Semsa ofertou um total de 295 vagas para contratação temporária para atuação na campanha de vacinação antirrábica deste ano, sendo 270 para vacinadores/registradores, 12 para auxiliar de base e campo, oito para tabulador, e cinco para médico veterinário.

Até a sexta-feira, 14/8, 78 dos 295 convocados ainda não haviam se apresentado na sede da Semsa, sendo 69 vacinadores/registradores, dois veterinários, quatro auxiliares de base e campo e dois tabuladores. Dentre 217 profissionais que compareceram, 172 já tiveram o contrato de trabalho assinado, dois não se inscreveram e 42 seguem em trâmite no processo admissional, com pendências na documentação ou na avaliação pela Junta Médica.

A Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2026 é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Carlos Durand, da Semsa, e está prevista para ocorrer no período de 1º/9 a 30/11.