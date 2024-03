PF faz operação Mamuru em Parintins

Entre os dias 10 e 16 deste mês, a Polícia Federal realizou a operação Mamuru, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O objetivo era prevenir e reprimir a extração ilegal de madeira no rio Mamuru.





A ação foi feita em conjunto com a Marinha do Brasil, órgãos de fiscalização ambiental, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

As informações arrecadadas durante a ação serão utilizadas para dar continuidade à investigação, bem como outras fiscalizações a serem realizadas no Amazonas.