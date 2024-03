Programa Dignidade Menstrual beneficiou 4 mil mulheres no Amazonas

Desde o seu lançamento em 17 de janeiro de 2024, o Programa Dignidade Menstrual tem sido um verdadeiro catalisador de mudanças, proporcionando conforto e dignidade a mais de 1,1 milhão de mulheres, meninas e outras pessoas que menstruam em 3,5 mil municípios brasileiros. No Amazonas, 4 mil mulheres foram beneficiadas pelo programa, que distribuiu um total de 180 mil absorventes na região.





Mais do que apenas fornecer produtos, o Programa Dignidade Menstrual é uma iniciativa holística dedicada à equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos. Além de distribuir absorventes higiênicos gratuitamente, o programa também investe na qualificação e formação de agentes públicos, educação da população e conscientização sobre a menstruação como um fenômeno natural que merece acolhimento e cuidado.

Por meio de ações coletivas, o programa busca criar oportunidades para que todas as pessoas possam acessar espaços e direitos de maneira justa e sem restrições. Com a colaboração de 15,2 mil farmácias engajadas e um repasse total de R$ 21,7 milhões, foram distribuídos mais de 43,6 milhões de absorventes em todo o país, promovendo a saúde e os direitos das pessoas que menstruam.

Acesso das Mulheres ao Programa Farmácia Popular do Brasil Aumenta Consideravelmente

Mais de 15 milhões de mulheres em todo o Brasil acessaram o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) de janeiro de 2023 a fevereiro de 2024, representando 62% dos beneficiários do programa na retirada de medicamentos e outros insumos essenciais, como absorventes e fraldas geriátricas.

Desde a retomada do programa em junho de 2023, mais de 404 mil mulheres tiveram acesso a remédios para osteoporose e anticoncepção, com a dispensação desses dois tipos específicos atingindo 3,7 milhões de unidades. Destaca-se também o crescimento no fornecimento de medicamentos 100% gratuitos para as beneficiárias do Programa Bolsa Família, com cerca de 2,7 milhões de mulheres acessando o programa em todo o país.

O Farmácia Popular do Brasil, um programa governamental, tem como objetivo facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais, oferecendo-os gratuitamente ou a preços reduzidos em farmácias conveniadas. Atualmente, está presente em 4.664 municípios brasileiros e conta com 31.132 farmácias ou drogarias credenciadas em todo o país.

Fonte: Ministério da Saúde