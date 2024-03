Homem é preso após estuprar criança de 5 anos no interior do Amazonas

AMAZONAS | No domingo (17), a Polícia Civil (PC-AM), por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), prendeu um homem de 40 anos, por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 5 anos.





Conforme o delegado Ubiratan Farias, da 53ª DIP, o crime ocorreu na terça-feira (12/03), quando o autor, que é vizinho da vítima, a levou para o quarto dele e consumou o abuso sexual.

“Logo após tomarmos conhecimento do crime, iniciamos as diligências e constatamos a identidade do infrator. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele e a ordem judicial foi cumprida neste domingo”, explicou o delegado.

O homem foi conduzido à sede da 53ª DIP, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.