Mulheres médicas ganham novo canal de apoio jurídico para denúncias

No mês dedicado às mulheres, a Associação Paulista de Medicina (APM) dá um importante passo rumo à garantia de um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para as profissionais da saúde.





Um novo canal de apoio jurídico foi lançado para oferecer suporte às mulheres médicas que enfrentam preconceito e assédio em seus ambientes de estudo e trabalho.

A iniciativa surge como resultado de uma pesquisa realizada pela APM em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) no final de 2023. O estudo, que contou com a participação de mais de 1.400 médicas de todo o Brasil, revelou dados alarmantes: 70% delas afirmaram ter sofrido algum tipo de preconceito durante o exercício da profissão, enquanto 6 em cada 10 relataram ter sido vítimas de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho.

A pesquisa também destacou que, apesar das denúncias, poucos casos resultaram em ações efetivas. Apenas 11% das médicas que relataram casos de preconceito ou assédio aos seus superiores viram alguma medida ser tomada, e apenas 5% dos casos levados às autoridades policiais ou judiciárias foram investigados ou punidos.

A partir de março, as mulheres médicas terão à disposição um canal de apoio jurídico oferecido pela APM. Podendo ser acessado por associadas ou não, o serviço permitirá que as profissionais realizem denúncias e tomem providências necessárias. Para isso, basta contatar a Defesa Profissional da entidade por meio do telefone (11) 3188-4207 e/ou e-mail [email protected]. Em breve, também será disponibilizado um canal eletrônico para o serviço.

Francine Curtolo, assessora jurídica da APM, destaca a importância dessa iniciativa como forma de combater a disparidade de tratamento e respeito enfrentada pelas médicas. Ela ressalta a necessidade de conscientização, campanhas e canais de denúncia para enfrentar a violência contra a mulher.

Além do apoio jurídico, a APM está formando o Comitê de Mulheres na Medicina, vinculado à Diretoria de Responsabilidade Social, para representar e defender as profissionais em suas mais diversas necessidades.

A Associação Paulista de Medicina, representante dos médicos desde 1930, continua comprometida em promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todas as profissionais da saúde, contribuindo para a valorização e proteção dos direitos das mulheres médicas.