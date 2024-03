Plataforma “Olá Doutor” reduz tempo de espera por consultas para apenas 1 minuto

A plataforma de telemedicina assíncrona via chat “Olá Doutor” está revolucionando o acesso à saúde ao reduzir significativamente o tempo de espera por consultas com médicos generalistas, que agora é de apenas 1 minuto. Esta conquista reflete o compromisso da plataforma em proporcionar acesso rápido e eficiente a cuidados de saúde de qualidade.





O médico-gestor da plataforma, Rafael Machado, ressalta a importância de oferecer um atendimento ágil e eficaz. “Estamos muito satisfeitos em alcançar esse resultado significativo. No Olá Doutor, nossos pacientes podem ser atendidos em menos de 1 minuto, demonstrando nosso compromisso em oferecer um acolhimento cada vez melhor aos nossos usuários”, destacou.

Isabel Francisca Finger, moradora de Caxias do Sul, compartilhou sua experiência positiva com o Olá Doutor, após esperar mais de duas horas em um plantão médico tradicional para que seu filho Francisco, de 13 anos, fosse atendido por uma alergia. “Foi uma experiência muito ruim, mas quando recorremos ao Olá Doutor, a consulta foi sensacional, resolvendo tudo em menos de meia hora. Felizmente, temos essa alternativa da telemedicina que facilita bastante”, relatou Isabel.

Mesmo as consultas com especialistas têm um tempo de espera significativamente menor em comparação com outros serviços. A facilidade de acesso à saúde é um dos pilares do Olá Doutor, eliminando a necessidade de deslocamento ou de aguardar em salas de espera lotadas.

O compromisso do Olá Doutor é proporcionar um atendimento completo, dos profissionais e da plataforma, tornando o processo de acesso aos cuidados de saúde mais eficiente e acolhedor.