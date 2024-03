PF inclui na grade de sua academia curso sobre a “arte de viver em paz”

A Polícia Federal (PF) está adotando uma abordagem inovadora para cuidar do bem-estar de seus delegados e servidores. Este mês, a academia da PF irá introduzir um curso sobre a “cultura da paz”, com foco na “arte de viver em paz”. A proposta é oferecer uma visão holística do ser, visando não apenas o desenvolvimento profissional, mas também pessoal e emocional.





O curso, que será ministrado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, de 5 a 8 de março, terá uma carga horária total de 20 horas. A ementa destaca temas como ecologia pessoal, social e ambiental, abordando diferentes níveis de desenvolvimento da cultura da paz. Vivências e práticas serão exploradas para promover transformações e possibilitar ações e atitudes coerentes no cotidiano dos participantes.

Apesar dos esforços da reportagem para obter mais informações sobre o objetivo e o conteúdo específico do curso, a PF não respondeu aos e-mails, ligações e mensagens enviadas.

Um delegado da PF, que endossa a iniciativa, acredita que as aulas têm o potencial de melhorar a saúde mental dos colegas, especialmente diante do alto nível de tensão que caracteriza a rotina de agentes, delegados e escrivães.

Essa iniciativa reflete um reconhecimento crescente da importância do bem-estar e da saúde mental no ambiente de trabalho, mesmo em setores de alta pressão como o da segurança pública. A inclusão deste curso na grade da academia da PF destaca o compromisso da instituição em promover não apenas a eficiência operacional, mas também o cuidado com o desenvolvimento pessoal e emocional de seus membros.

Fonte: CNN Brasil