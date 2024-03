Big Fone toca pela quinta vez na casa do BBB 24 e Davi atende novamente

O Big Fone fez mais uma visita à casa mais vigiada do Brasil no BBB 24, e para a quinta vez consecutiva, Davi foi o brother que respondeu ao chamado. Esta ligação é a última de uma série de trotes que os participantes receberam ao longo da semana.





Davi e Michel estavam próximos aos telefones na área externa quando o Big Fone tocou. Apesar de Michel ter sido advertido por estar com a mão no aparelho, Davi foi o mais rápido em atender à chamada. No entanto, como nas vezes anteriores, a resposta foi apenas um “sinal de ocupado”, deixando os brothers sem nenhuma informação concreta.

Após a ligação, Michel questionou se era mais um trote, ao que Davi confirmou, destacando que eles estavam sendo apenas “trolados”. A possibilidade de um recado verdadeiro surgir no meio dos trotes foi comentada por Raquele, sugerindo que o próximo chamado poderia trazer uma reviravolta.

Davi já havia sido o mais rápido em atender ao Big Fone nas duas primeiras vezes que tocou, na sexta-feira (1º). No sábado (2), foi Alane quem respondeu à primeira chamada do dia, seguida novamente por Davi na segunda.

A expectativa agora gira em torno do último chamado do Big Fone, programado para este domingo (3) às 17h20, ao vivo na TV Globo. Quem atender a essa última ligação será diretamente indicado ao Paredão. No entanto, se o Líder ou Anjo responderem ao telefone, terão o poder de escolher outro participante para ocupar seu lugar no Paredão, imediatamente.

Acompanhe as emoções do Big Brother Brasil 24 e descubra quem será o próximo a enfrentar a temida berlinda.

