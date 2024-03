Amazonas registra 1,6 mil casos e confirma surto de Febre do Oropouche

Após 1.674 casos da Febre do Oropouche no Amazonas em 2024, o governo do Estado reconheceu o surto da doença. A arbovirose tem sintomas semelhantes aos da dengue.





A Febre do Oropouche é transmitida principalmente por um mosquito conhecido popularmente como maruim ou meruim. O mosquito é 20 vezes menor que o Aedes aegypti. A arbovirose apresenta sintomas como dor de cabeça, muscular, nas articulações, entre outros.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas afirmou ao g1 que o surto foi reconhecido, na sexta-feira (1º), com base nas orientações fornecidas pelo “Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias”, do Ministério da Saúde.

A Fundação disse, ainda, que um surto de uma doença ou um evento incomum em saúde pública é caracterizado pelo aumento no número de casos além do esperado, como tem acontecido com a Febre do Oropouche no Amazonas.

Em situação de surto, o aumento repentino de casos leva em conta a ocorrência da doença em uma área específica durante um determinado período de tempo.

Entenda o que é Febre do Oropouche

A Febre do Oropouche é transmitida principalmente por mosquitos. Depois de picarem uma pessoa ou animal infectado, os mosquitos mantêm o vírus em seu sangue por alguns dias. Quando esses mosquitos picam outra pessoa saudável, podem passar o vírus para ela.

Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da doença são parecidos com os da dengue e da chikungunya:

dor de cabeça,

dor muscular,

dor nas articulações,

náusea

e diarreia.

Embora a Febre do Oropouche possa causar complicações sérias, como meningite ou encefalite, que afetam o sistema nervoso central, esses casos são raros. A doença não possui tratamento específico.

A identificação dos casos confirmados da arbovirose é feita a partir de investigação dos descartados de dengue. A confirmação ocorre por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos.

Fonte: g/Amazonas