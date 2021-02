Pias comunitárias são revitalizadas para a população

As 13 pias comunitárias disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus receberam, recentemente, troca de equipamentos e desenhos de grafite com temas regionais, inspirados na fauna e flora da Amazônia. As estruturas foram revitalizadas, para oferecer acesso fácil à higienização, como forma de combate à Covid-19. As estruturas

Essa infraestrutura reformada entrou em funcionamento ao longo dos últimos dias e continua sendo fiscalizada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman). As pias revitalizadas estão instaladas nas praças da Saudade, Matriz (dois pontos), do Congresso, Heliodoro Balbi, Chile, Enock Reis, Nossa Senhora de Nazaré e dos Remédios (dois pontos), além disso, estão na Manaus Moderna (duas pias) e em frente à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Os locais receberam limpeza, pintura, novos tanques de concreto, novas torneiras e dispensadores de sabão. Também têm cartazes informativos, que descrevem todos os passos para a higienização correta das mãos e prevenção ao novo coronavírus.