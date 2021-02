Pista do Terminal 3 será entregue na próxima semana

Os serviços da Prefeitura de Manaus, para a revitalização da pista do Terminal de Integração 3 (T3), localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte, foram retomados nesta quinta-feira, 5/2. Acompanhadas pelo vice-prefeito Marcos Rotta, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) seguiram com as ações de recomposição e revitalização completa da via, que deve ser entregue já na próxima semana pelo prefeito David Almeida.

Segundo Marcos Rotta, que também é secretário municipal de Infraestrutura, a base de concreto do local estava comprometida e, devido às chuvas, foi alvo de constante infiltração ao longo do tempo, o que foi agravado devido ao tráfego diário de ônibus no terminal, gerando grandes crateras. Ele garantiu que um trabalho minucioso é feito no local para garantir a durabilidade da obra.

“Nós estamos trocando toda a sub-base, refazendo todo o pavimento de concreto e toda essa faixa será revestida com massa asfáltica do tipo CBUQ, que garante alta qualidade e durabilidade da obra. Não podemos simplesmente jogar o asfalto na pista, é preciso corrigir de forma técnica, para resolver o problema de forma definitiva”, destacou Rotta.

O secretário explicou que o trecho de mais de 500 metros deve ser concluído já na próxima semana e que os trabalhos foram prejudicados devido às chuvas e ao decreto estadual que impede a realização de obras pela capital, que não estejam voltadas emergencialmente para a área de Saúde.

“As obras pararam devido às chuvas, porque não é possível fazer serviços de terraplanagem com o solo encharcado. Se chover um dia, precisamos ficar outros três dias com obras paradas aguardando a secagem do solo. Nós aproveitamos ontem o dia de sol, para reiniciar os trabalhos e, nesta sexta-feira, damos continuidade para finalizar a terraplanagem e em seguida fazer a colocação do concreto. Isso garante a proteção da sub-base da pista, para que não tenhamos mais problemas com chuvas”, afirmou.