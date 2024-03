Pitel vence a Prova do Anjo e fica imune no próximo Paredão

Pitel assume o posto de Anjo no BBB 24! Ele conquistou a vitória na emocionante Prova do Anjo Engov neste sábado (23) e garantiu sua imunidade. Com um desempenho ágil, completou todas as etapas da prova com maestria, conquistando o cobiçado colar da imunidade ao registrar um tempo impressionante de 03:32:966, deixando Fernanda para trás.





“Tivemos um desempenho notável, um tempo que nem mesmo os Dummies conseguiram durante nossos testes. Uma surpresa completa, alcançada com elegância… O Anjo da Semana é Pitel”, anunciou entusiasmado Tadeu Schmidt.

Para o Almoço do Anjo, ele escolheu os participantes Fernanda, Giovanna e Leidy Elin. Em seguida, Pitel revelou o anúncio do Castigo do Monstro, que trará uma dinâmica divertida entre uma rainha e um bobo da corte. “Decidi indicar a Isabelle, com base no critério de que ela foi a última a participar da prova. E como bobo da corte, escolho o Matteus, com quem tenho trocado algumas farpas ultimamente”, explicou.

“Mesmo durante nossos testes, nunca tivemos um tempo tão bom”, comentou o apresentador.

Desta vez, o colar é autoimune, mas não concede ao beneficiado o poder de imunizar outro participante desta edição.

Fonte: gshow