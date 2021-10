Polícia apreende 10kg de drogas em embarcação vinda de Tefé

A polícia apreendeu ontem de sexta-feira (08), realizou apreensão de 10kg de entorpecentes durante a Operação Hórus, na orla fluvial de Manaus.

A ação iniciou-se através de denúncia anônima que informou para equipe policial sobre uma embarcação vinda do município de Tefé (a 523 quilômetros da capital), que transportava entorpecentes.

Durante a revista no barco foi apreendido aproximadamente 10kg de maconha, que estava escondida dentro de uma caixa com fundo falso de isopor com pescado.

Um homem de 21 anos foi conduzido juntamente com o material apreendido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).