Polícia apreende cédulas de R$ 100 falsificadas em uma casa de festas no Japiim

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (18/12), uma quantia de R$ 1.200,00 em cédulas de R$ 100 falsificadas, em ação de fiscalização de cumprimento do decreto de prevenção e combate à Covid-19. O material falsificado estava com o cliente de uma casa de festas no bairro Japiim, zona sul da capital.

A equipe da viatura 6035 verificava uma casa de festas na avenida Tefé, Japiim, por volta de 1h30. Quando os policiais realizaram abordagem a um homem suspeito de 24 anos, foi encontrado o dinheiro falso.

Após a constatação pela equipe policial do crime de falsificação, o homem foi conduzido e apresentado à sede da Superintendência de Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, para a conclusão dos procedimentos.