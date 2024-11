Polícia apreende drogas em sacos de farinha no interior do Amazonas

A Polícia Civil de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na segunda-feira (18), José Menezes da Silva, 32, conhecido como “Zé da Carrocinha”, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Estrada do Riozinho, no município.





De acordo com o delegado Vinícius Freires, da 65ª DIP, por meio de denúncia, foi informado que “Zé do Carrocinha” estaria fazendo o transporte do material ilícito na Estrada do Riozinho, um local de grande movimentação de tráfico de drogas, e por onde os entorpecentes chegam ao município.

“Em conjunto com a PMAM, saímos as diligências ao local, onde está localizada a casa do indivíduo. No imóvel, foram apreendidos cerca de cinco quilos de substância do tipo oxi e um quilo de cocaína, dentro de um saco de farinha”, explicou o delegado.

O indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já se encontra à disposição da Justiça.