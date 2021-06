Polícia apreende duas armas de fogo durante Operação ‘Hórus’ na AM-010

MANAUS – Policiais militares na manhã desta quinta-feira (03), apreenderam duas armas de fogo, no Km 20 da AM-010. Na ação, foi apreendida uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28; uma arma de fogo artesanal caseira, calibre .12; e uma munição calibre 12.

Os policiais, após denúncias de crime ambiental, realizaram uma fiscalização em uma área verde no Km 20 da AM-010, a fim de averiguar suposto crime. Durante as vistorias no lugar, foram localizadas as armas de fogo e a munição apreendidas. Ninguém foi identificado como dono da arma.

O material apreendido foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para investigações.