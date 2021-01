Polícia apreende grande quantidade de drogas no São Lázaro

MANAUS – Na noite de terça-feira, (19), os militares da viatura 7931, em patrulhamento pela zona sul, por volta de 18h, receberam uma denúncia anônima via linha direta da unidade, relatando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na rua João Pessoa, no São Lázaro. Ao chegar ao local, a equipe avistou um indivíduo com as características informadas na denúncia e efetuou abordagem ao suspeito, com quem foram encontradas duas porções grandes de substância supostamente maconha.

Indagado sobre o material ilícito, o suspeito informou que levaria a equipe até uma residência onde estaria o restante das drogas. No local, após buscas, mais entorpecentes foram encontrados em posse de um jovem, totalizando o material ilícito apreendido oito tabletes com características de maconha tipo “skunk”; uma porção grande de substância com aspecto de oxi; além de um celular.

Diante dos fatos, os dois jovens foram detidos e, juntamente com o material ilícito apreendido, apresentados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.