Governo recebe mais cinco usinas independentes de oxigênio para o interior

Nesta quarta-feira (20), o governo do Estado recebeu cinco usinas independentes para a produção de oxigênio líquido, doadas pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. O material será utilizado no suporte assistencial, em unidades de saúde do interior, como parte das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Os municípios beneficiados com a ação serão Eirunepé, Manacapuru, Lábrea, Tabatinga e Carauari. O material saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com destino a Manaus, na noite desta terça-feira (19).

Cada usina tem capacidade para produzir 26 m³/hora. O reforço ajudará a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no número de hospitalizações na rede pública estadual de saúde e da oferta de leitos.

Outras sete usinas independentes foram doadas pelo Ministério da Saúde (MS) e já estão no Amazonas. Elas entrarão como suporte em unidades de média e alta complexidade da capital.