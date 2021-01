Polícia apreende mochila com drogas e dinheiro no Aleixo

MANAUS – Por volta das 22h30 de segunda-feira (04), policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) Centro-Sul, apreenderam materiais entorpecentes, dinheiro e objetos ligados ao tráfico de drogas, que estavam em uma mochila descartada no beco São Domingos, rua Constelação de Touro, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe do CPA Centro-Sul recebeu, por aplicativo, denúncia anônima relatando possível comércio de drogas no dito beco. Ao chegar ao local para verificação, nas proximidades da entrada do beco, os policiais perceberam um homem que, dando conta da presença da viatura, descartou em via ou a mochila que carregava, fugindo do local.

Os policiais, resgatando a mochila, encontraram em seu interior 11 porções médias com 275 gramas de supostamente cocaína; uma porção média com 60 gramas de supostamente cocaína; uma balança de precisão; um carretel de linha de costura; um rolo de filme plástico; um rolo de papel alumínio e R$ 490 em espécie.

Toda a materialidade foi entregue no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prosseguimento do caso e demais providências.