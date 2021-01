Polícia Civil recebe 13 viaturas que irão compor a frota da instituição

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) recebeu, nesta quinta-feira (21/01), por volta das 10h15, na sede da Delegacia Geral, avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, 13 viaturas policiais modelo S-10, disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Governo do Estado, que irão compor a frota da instituição.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, as viaturas irão reforçar a frota já existente da PC-AM. “Elas irão proporcionar maior agilidade e menor tempo de ação dos policiais civis que necessitam do transporte para realizar suas operações, tanto na capital quanto no interior”, destacou.

O diretor da Gerência de Transportes (Getran) da PC-AM, delegado Johnny Clay Rodrigues, informou que os veículos serão destinados às delegacias especializadas e às Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) do interior, que tiveram as viaturas antigas devolvidos por causa do final do contrato e também por reposição das mesmas.

“Os automóveis serão destinados para o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Núcleo de Combate ao Feminicídio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), 31º Polícia (DIP) de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital), além de outros três DIPs do interior e três delegacias especializadas”, destacou o diretor.

O coordenador do Grupo Fera, delegado Juan Valério, destacou que as caminhonetes serão empregadas em prol do trabalho do grupo. “Elas serão utilizadas no transporte de tropas de deslocamento imediato, fazendo com que estejamos em todos os lugares para atender a qualquer missão, a qualquer momento”, destacou.