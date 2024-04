Polícia divulga imagem de homem procurado por agredir e estrangular companheira

MANAUS | A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, divulga a imagem de Handerson Lamartins da Gama Soares, 33, por agredir e estrangular sua companheira, 35, no dia 18 de fevereiro deste ano, em uma via pública do bairro Armando Mendes, zona Leste.





Conforme a delegada Débora Mafra, titular da DECCM centro-sul, Handerson foi identificado a partir de imagens que circularam em redes sociais na ocasião, e geraram uma grande repercussão. No vídeo é possível ver a mulher em uma calçada, quando o autor a agride com socos no rosto e a estrangula, deixando-a sozinha no local.

“Caso a população reconheça esse indivíduo ou saiba o paradeiro dele, denunciem às nossas equipes policiais, para podermos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, disse a delegada.