Receita Turística do Amazonas supera os R$ 942 milhões em 2023

O turismo no Amazonas continua a ser uma importante fonte de receita para o estado, com números impressionantes revelados pelo Governo. De acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), a receita total gerada pelo turismo ultrapassou os R$ 942 milhões em 2023, marcando um aumento significativo em comparação ao ano anterior.





O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, destacou o apoio do governador Wilson Lima às iniciativas de fomento ao turismo, que incluem a ampliação da malha aérea e o fortalecimento da promoção do destino Amazonas em feiras nacionais e internacionais. Esses esforços resultaram não apenas em um aumento na receita direta dos turistas, mas também na movimentação de mais de 381 mil visitantes ao estado.

O lançamento de novas rotas aéreas, incluindo voos diretos para Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, contribuiu para o aumento do fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que registrou a chegada de 2,6 milhões de pessoas. Além disso, programas de qualificação profissional e incentivo ao uso de energia limpa foram implementados, destacando o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável do turismo.

O ano de 2023 também marcou um marco importante na recuperação pós-pandemia, com um aumento de 29,03% na receita direta dos turistas em relação a 2022. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Serviços de Alojamento e Alimentação, indicador-chave do turismo, atingiu R$ 2,051 bilhões, refletindo um crescimento de 2,56% em relação ao ano anterior.

Entre os destaques do perfil dos turistas estão o aumento significativo no número de visitantes estrangeiros, com um aumento de 370% em relação ao ano anterior. Os Estados Unidos, Alemanha e Colômbia foram os maiores emissores de turistas internacionais, enquanto São Paulo liderou entre os turistas nacionais.

Os principais pontos turísticos visitados incluem o Teatro Amazonas, o Mercado Adolpho Lisboa e a Ponta Negra, destacando a diversidade cultural e natural do estado. Com uma média de permanência de 7 dias, os turistas desfrutaram de uma variedade de atividades, desde passeios pela natureza até eventos culturais e gastronômicos típicos da região.

Com um aumento constante na receita turística e no número de visitantes, o Amazonas continua a se posicionar como um destino turístico vibrante e diversificado, oferecendo experiências únicas para viajantes de todo o mundo.