Polícia inicia treinamento de policiais para atuarem na Força Tática

MANAUS – Cerca de 50 policiais militares iniciaram o curso de aperfeiçoamento para atuarem na Força Tática, no Amazonas, com cerimônia de aula inaugural na quinta-feira (08), no bairro Praça 14. O treinamento, que acontece no período de 50 dias, conta com palestras sobre as diretrizes, trabalho de inteligência e atuação no combate e patrulhamento, além de aulas práticas. Esse é o segundo curso de formação do batalhão, que atua desde 2008 no estado.

O comandante da Força Tática, Major PM Vitor Melo informou que policiais dos estados do Acre (AC) e do Espírito Santo (ES) integraram no grupo de 50 alunos; e que o curso contará com a experiência de instrutores da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e das coirmãs do Estado do Amapá (PMAP) e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O Major PM enfatizou sobre a importância da capacitação, já que a Força Tática é um policiamento diferenciado da Polícia Militar do Amazonas, com atuação em ocorrências de alta complexidade.

“Apesar do momento atual que estamos vivenciando com a pandemia, a polícia continua em sua missão, e é uma grande vitória a realização do curso, tendo em vista que a Força Tática é patrulha reforçada, treinada para ações táticas de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, para isso é de suma importância atuar com eficiência, responsabilidade e comprometimento. E esse treinamento, com todas as dificuldades físicas, psicológicas e provações intelectuais que o curso exige, vai contribuir muito e preparar esses policiais para prestar um melhor serviço à sociedade”, relatou o Major PM.

Nesse curso, os militares aprenderão o histórico do patrulhamento tático até técnicas de abordagem e controle. Também conhecerão a doutrina da Força Tática, armamentos e munições utilizadas, além de passar três dias em treinamento na Marinha e no exército.

50 alunos matriculados

Alunos de outros Estados: Acre / PMAC, Espírito Santo / SEJUS-ES

Alunos do interior: Manacapuru e Parintins

Diversas Unidades do CPM e da PMAM

Instrutores: 2 da PMDF / 2 da PMAP