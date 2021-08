Polícia Militar apreende carnes ilegais de animais da fauna silvestre em Manacapuru

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em ação integrada da Operação Hórus, apreenderam carnes ilegais de pescado e animais da fauna silvestre, em Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital), na Região Metropolitana. As apreensões ocorreram ontem sábado (21/08), durante fiscalizações ambientais no município.

A equipe de polícia ambiental realizava ações fiscalizatórias, por volta das 10h, no mercado municipal de Manacapuru, quando flagraram, em dois boxes, carne de caça e pirarucu. Procurados, os permissionários do estabelecimento se evadiram durante a abordagem. Na ação, foram apreendidos, aproximadamente, 28 quilos de carne de Anta, 20 quelônios, entre outras carnes ilegais, como uma ave da espécie Mutum, Tatu Canastra (16 kg), seis Pacas e 200 quilos de pirarucu in natura, estimados no valor de R$ 150 mil.

Toda a apreensão foi levada para a delegacia de Manacapuru, para procedimentos legais de polícia judiciária e, posteriormente, ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), do Exército, em Manaus.