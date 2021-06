Polícia Militar deflagra operação ‘Ajuricaba’ na zona Norte

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deflagraram a operação “Ajuricaba” no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. A ação tem como objetivo realizar abordagens e identificar possíveis infratores nesta região.

A operação faz parte das diversas ações que acontecem na capital, por determinação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, com o objetivo de inibir ataques criminosos e garantir a segurança da população.

O comandante da operação, major Jonas Carvalho, relatou que o policiamento na área segue reforçado, com operações pelos bairros da zona norte.

O major pede ainda a compreensão da população. “Solicito a todos que procurem nos ajudar e entender o trabalho policial, porque, no momento em que abordamos um motorista de aplicativo ou mototaxista, estamos procurando inibir diversos ilícitos, como sequestro ou tráfico de drogas, por exemplo”, explicou o comandante.

Ações contra a criminalidade – Desde a manhã do último domingo (06/06), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) reforçou o policiamento nas ruas e vem realizando diversas ações para combater ataques criminosos na capital e no interior do Amazonas. Durante essas ações, 35 pessoas já foram presas em todo o estado e mais de 40 barreiras policiais foram montadas, em todas as zonas de Manaus, para a realização de abordagens e vistorias em veículos.