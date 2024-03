Polícia prende cantor de forró por estupro praticado contra adolescente de 12 anos

Nesta sexta-feira (1°/03), a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu mandado de prisão temporária do cantor Keven Fernandes dos Santos, 19, que estava sendo procurado por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 12 anos.





O crime ocorreu no início da manhã do dia 20 de fevereiro deste ano, após o autor ir de carro até a frente casa da vítima, buscá-la e consumar o estupro dentro do veículo.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, as investigações iniciaram logo após registro de Boletim de Ocorrência (BO) sobre o crime. A vítima foi ouvida em escuta especializada e confirmou ter sido abusada pelo infrator.

“Com base nessas informações, representei à Justiça pelo mandado de prisão temporária em nome dele e pelo mandado de busca e apreensão para o carro. Logo após as ordens judiciais serem decretadas, fomos até a casa dele, mas não o localizamos, assim Keven passou a ser considerado foragido da Justiça”, explicou a delegada.

Na manhã de hoje, o indivíduo se apresentou na Depca, acompanhado do advogado. Durante interrogatório, o cantor admitiu ter mantido relações sexuais com a adolescente, mas afirmou que não sabia que ela tinha apenas 12 anos.

“Ele relatou que conhecia a família dela, tendo em vista que uma cantora da banda reside no local, e por meio disso passou a manter contato com a menina, até que naquele dia, pegou ela em casa e consumou o ato sexual”, informou Joyce Coelho.

A autoridade policial disse, ainda, que as diligências seguem em andamento, e o veículo passará por perícia.

Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.