Prefeitura alerta sobre cadastro e recadastro para meia-passagem estudantil

A Prefeitura de Manaus, informa que a campanha para cadastramento ou recadastramento no Sistema da Meia-Passagem foi encerrada na última quinta-feira, 29. Contudo, mesmo após o encerramento da campanha, os estudantes ainda têm a oportunidade de se cadastrar ou atualizar seus cadastros no sistema em qualquer momento do ano. Este processo é crucial para garantir o acesso ao benefício da meia-passagem.





É importante destacar que, a partir desta quinta-feira, 1º/3, os alunos que não realizaram o cadastro ou recadastro não poderão usufruir do benefício da meia-passagem ao utilizar o transporte público. Essa restrição se aplica aos estudantes do ensino superior, cursos técnicos e alunos de escolas privadas.

Para os alunos que já utilizam a meia-passagem, os procedimentos permanecem os mesmos. Eles devem acessar o site estudantes.manaus.am.gov.br para realizar seu cadastro ou recadastro, que será aprovado pela escola, permitindo a compra da meia-passagem estudantil.

A Prefeitura reforça a importância do cadastramento para acessar benefícios no transporte público. Mesmo após o término da campanha, a Prefeitura de Manaus e o IMMU incentivam os estudantes a realizarem o cadastro para garantir seu direito ao transporte público com custo reduzido.