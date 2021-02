Policiais Militares prendem homem com arma de fogo no Cacau Pirêra

MANAUS – Policiais Militares na segunda-feira (15), prenderam um homem de 31 anos com uma pistola calibre 7.65 com 9 munições, no distrito de Cacau Pirêra, pertencente ao município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Segundo relato da equipe Força Tática, a guarnição recebeu denúncia anônima de que na rua três, no referido distrito, havia um indivíduo armado em sua residência. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o suspeito, que não ofereceu resistência e entregou o armamento que estava em sua posse, além de R$ 578 (quinhentos e setenta e nove reais) e um celular.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 31°DIP para as providências cabíveis.