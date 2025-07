Polícia prende homem investigado por estuprar e passar IST para a enteada

MANAUS | A Polícia cumpriu, dois mandados, sendo um de prisão preventiva e outro de busca e apreensão de um homem, de 27 anos, por estupro de vulnerável contra a sua a enteada, 4 anos, e maus-tratos contra a irmã dela de 9 anos. A mais nova, em decorrência dos abusos sexuais, contraiu uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).





De acordo com a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, os crimes aconteceram em uma comunidade do ramal do Pau Rosa, zona rural de Manaus. A equipe de investigação teve conhecimento do caso após uma denúncia do Conselho Tutelar, a qual informava que as duas crianças eram vítimas de maus-tratos e abuso sexual.

“Há aproximadamente duas semanas, iniciamos as investigações sobre o caso. A vítima de 4 anos já havia sido resgatada em sua escola e, em escuta especializada, ela mencionou sobre as dores em suas partes íntimas, além de outros sintomas que indicavam que ela era portadora de IST. Os depoimentos levaram indícios de que o padrasto seria responsável pelos abusos”, contou a delegada.

Conforme a delegada, na última semana, a equipe policial e o Conselho Tutelar conseguiram resgatar a enteada mais velha, que tem uma má formação congênita e faz uso de uma bolsa de colostomia. As investigações constaram que a criança sofria vários maus-tratos físicos por parte do padrasto.

“O infrator é conhecido por possuir armas dentro de casa. Por isso, o Conselho Tutelar acionou a Polícia Civil para dar apoio à ocorrência. Além disso, houve dificuldade no acesso ao local, por se tratar de uma área muito distante, no ramal do Pau Rosa”, explicou a delegada.

Ainda segundo a delegada, diante dos fatos, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, além do mandado de busca e apreensão na residência onde ele morava com as duas vítimas.

“Na ocasião do cumprimento das ordens judiciais, ele também foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O autor ainda será investigado por favorecimento à prostituição contra a outra irmã das vítimas, uma adolescente de 17 anos. Ele seria responsável por oferecer dinheiro a ela para que os dois fossem ao motel”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável, maus-tratos e posse irregular de arma de fogo. Ele permanecerá à disposição da Justiça.