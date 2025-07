“Semtepi Itinerante” inaugura calendário 2025 com edição especial no Distrito Industrial 2

Prefeitura de Manaus realiza, nesta sexta-feira, 25 de julho, a primeira edição de 2025 do programa “Semtepi Itinerante”, em comemoração aos dois anos de funcionamento do Distrito de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro). A ação será promovida das 8h às 14h, na sede do Dimicro, localizada na rua Prímola, no Distrito Industrial 2, zona Leste da capital.





Coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o evento levará uma série de serviços gratuitos à população, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com o estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social na região.

Serviços integrados para a comunidade

Entre os atendimentos disponibilizados estão: vagas de emprego por meio do Sine Manaus, inscrições para cursos de qualificação profissional, atendimento odontológico em parceria com o Sesi, saúde da mulher com unidade móvel, cadastro e orientação de estagiários via IEL, além de cadastro de empreendedores da economia solidária e atendimento previdenciário.

Outros serviços de cidadania também estarão disponíveis, como emissão de documentos militares, orientações sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública, programas habitacionais, atendimento ao consumidor, ações da Ouvidoria-Geral do Município, sessões de beleza, artesanato, distribuição de mudas, entre outros.

Dois anos de impacto e transformação

Inaugurado em 2023, o Dimicro tornou-se referência no fomento a pequenos negócios, funcionando como espaço de apoio, capacitação e desenvolvimento para microempreendedores e trabalhadores da economia popular da zona Leste. A realização do “Semtepi Itinerante” neste local reforça a vocação do espaço como polo de cidadania e transformação social.

A iniciativa representa mais um passo da Prefeitura de Manaus na descentralização de serviços públicos e na promoção de oportunidades que geram impacto real na vida da população.