Polícia prende professor condenado a 20 anos de prisão por estupro de alunas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu, na manhã desta quinta-feira (02/02), mandado de prisão em razão de sentença condenatória de um professor, um homem de 59 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra três alunas de uma escola pública municipal localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O crime ocorreu no ano de 2018.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da Depca, bairro Aleixo, zona centro-sul, a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial especializada, relatou que, em 2018, três meninas, duas de 7 anos e outra de 6, compareceram à Depca e relataram que estavam sendo abusadas sexualmente pelo infrator.

“Elas contaram que eram alunas deste homem, que era professor da escola em que elas estudavam. Ele se utilizava do seu cargo para tocar as partes íntimas das crianças, praticando diversos atos libidinosos, sempre que tinha a oportunidade”, explicou Joyce.

Segundo a delegada, diante das circunstâncias apresentadas na época, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) com essas três vítimas. Após isso, tramitou todo o inquérito, que foi encaminhado à Justiça. Decorrida toda a fase processual, ele foi condenado a 20 anos de reclusão.

Prisão

“Na manhã de hoje, nós nos deslocamos até a residência dele, no bairro São José Operário, zona leste, e conseguimos cumprir a ordem judicial”, disse a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

A autoridade policial enfatiza a importância de se denunciar casos de abuso sexual. “É muito importante que a gente ressalte a importância da denúncia, bem como oriente as crianças e adolescentes para que eles possam identificar o que é um abuso sexual e, assim, denunciar para alguém de sua confiança e para as autoridades”, destaca a delegada.

As denúncias devem ser feitas pelo número (92) 99486-4027, da Depca; 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); ou pelo Disque 100, do Disque Direitos Humanos.

A Depca está localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul.