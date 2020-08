Polícia procura bandido que cometeu roubo qualificado em julho deste ano no São Raimundo

MANAUS – A Polícia solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem não identificado. Ele é suspeito de praticar um furto qualificado no dia quatro de julho deste ano, na rua Graça Tiago, bairro São Raimundo, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Ivo Martins, as investigações em torno do caso tiveram início quando a vítima, uma mulher de 37 anos, procurou a unidade policial para comunicar que teve seu veículo aberto por meio de um dispositivo eletrônico, conhecido como ‘Chapolin’, que o infrator usou para violar o sistema de segurança e furtar todos os objetos que estavam no carro.

“Foram furtados documentos pessoais, celular e a agenda da mulher que continha todos os dados bancários dela. O homem usou os dados para efetuar diversas compras em estabelecimentos comerciais, fez empréstimos no banco e realizou transferências da conta dela para a conta de terceiros, causando um prejuízo no total de R$ 50 mil para a vítima”, explicou Martins.

Disque-denúncia – A equipe de investigação do 5º DIP disponibilizou as imagens do infrator e, quem puder colaborar com qualquer informação que ajude a identificar o homem, pode entrar em contato pelo número (92) 99418-3130. Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes.