População de Itapiranga aprova drive-thru em campanha Vacina Amazonas

Itapiranga conta pela primeira vez com o sistema de drive-thru para vacinação. A medida foi possível com a chegada da campanha Vacina Amazonas no município. Essa é a primeira edição do mutirão na cidade, que já conta com 10 municípios contemplados. As ações de hoje ocorrem, simultaneamente, em Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Urucará.

O universitário de direito, Rangel Paulain, 20, foi um dos primeiros vacinados pelo drive-thru. Ele foi acompanhado de uma amiga que dirigia o automóvel e permitiu que Rangel tivesse acesso ao novo sistema.

“Facilita mais, para evitar aquela aglomeração de filas, você pode vir com um amigo confiável, pode vir com a família dentro do carro. E é bem mais rápido, bem mais fácil para você vir, a pessoa vem, aplica a vacina e você vai embora, não enfrenta também esse calor. Então, gostei muito dessa novidade”, elogia o estudante

A autônoma Ormesina Castro, 24, foi outra pessoa que elogiou a iniciativa do Governo do Amazonas e da Prefeitura. Ela aproveitou a ocasião para ir acompanhada do marido, de motocicleta.

“Foi ótimo, gostei, é bem rápido, bem mais fácil de vir, não tem aquele tumulto, não tem que enfrentar fila, está um pouquinho calor, mas faz parte. Foi uma boa iniciativa”, afirma a jovem.

Vacinado – Rangel Paulain além de elogiar o novo sistema de vacinação, comemorou a aplicação da primeira dose. Com o início da imunização, o estudante poderá voltar à sala de aula.

Postos – Além da Praça do Sagrado, o município de Itapiranga conta com um posto de vacinação exclusivo para pedestres, na Escola Municipal Maria Rosalina. A meta, segundo a Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) é vacinar cerca de 1.000 pessoas na cidade.