Brasil e Argentina decidem título da Copa América de 2021

Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã para decidir a Copa América de 2021. Será a quarta vez que os dois rivais se encontram numa final neste século. Em todas elas, os brasileiros foram campeões.

A primeira foi em 2004, na Copa América disputada no Peru. O Brasil levou uma equipe B para o país vizinho e teve uma favorita Argentina na final, em Lima. O jogo ficou marcado pela atuação de Adriano, que marcou um gol nos acréscimos do segundo tempo, quando os adversários já comemoravam o título, empatou e partida em 2 a 2 e levou a definição para os pênaltis.

No ano seguinte, as duas seleções disputaram outro troféu, o da Copa das Confederações na Alemanha. Com o primeiro projeto do “Quadrado Mágico” de Carlos Alberto Parreira, o Brasil atropelou a Argentina em Frankfurt com uma goleada por 4 a 1.

A terceira final também foi numa Copa América, em 2007, na Venezuela. Foi a primeira vez que Messi disputou uma taça pela Argentina, mas o destino foi o mesmo das outra vezes. Vitória brasileira por 3 a 0 e a manutenção do jejum argentino, que já dura 28 anos – desde que venceram a Copa América de 1993.

G1/Ge