Wilson Lima destaca que 20 municípios já vacinam a partir de 18 anos contra a Covid-19

Um em cada três municípios do Amazonas vacinou ou está vacinando contra a Covid-19 a população com 18 anos de idade ou mais, destacou o governador Wilson Lima na abertura do Vacina Amazonas, na manhã deste sábado (10/07), em Itacoatiara.

Desta vez, o Estado levou o mutirão a cinco municípios, simultaneamente, para vacinar com a primeira dose toda a população adulta.

Antes deste sábado, outros 15 municípios já haviam disponibilizado vacinas até essa faixa etária, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Além de Itacoatiara, o Vacina Amazonas é realizado em Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. O total de 606 servidores do Estado e das prefeituras atuam nos 16 pontos de vacinação espalhados pelas cinco cidades.

São vacinadores, registradores e profissionais que fazem a triagem, além de apoio e responsáveis por indicar o caminho para veículos no drive-thru e balizadores. (Abaixo, confira os locais de vacinação e os horários por município).

Vacinação avança

Neste fim de semana, o Governo do Amazonas alcança a marca de 10 municípios beneficiados pelos mutirões Vacina Amazonas. Em seis edições anteriores – duas realizadas em Manaus – mais de 216 mil pessoas já receberam a primeira dose.

A primeira edição do Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas.

No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas. No quinto mutirão realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto e último mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

– Praça dos Três Poderes

– UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

– Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

– Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

– Avenida Parque (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

– Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

– Escola Municipal Osmarina Melo – Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

– Escola Municipal Maria Constança Pinheiro – Novo Remanso (pedestre)

– Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

– Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

– Escola Campo Verde – Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

– Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

– Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

– Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)