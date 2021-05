Prefeita Patrícia Lopes gasta mais de 1,2 milhão na empresa do seu sogro

A prefeitura de Presidente Figueiredo contratou a empresa de Deusimar Maia da Silva, conhecido como ‘Dedéu’, que é sogro da prefeita do município, Patrícia Lopes (MDB-AM), para fornecer gasolina e diesel às secretarias do município, com dispensa de licitação.

O contrato gerou uma despesa de R$ 1,2 milhão aos cofres do município e deixa transparecer favorecimento a familiares no negócio firmado entre a prefeitura de Presidente Figueiredo com a empresa de parentes indiretos.

De acordo com o portal da transparência da Associação Amazonense dos Municípios a contratação ocorreu no dia 4 de janeiro deste ano, mas o documento que a torna pública só foi postado no dia 19 de abril. O mesmo documento não consta no site oficial da prefeitura de Presidente Figueiredo, como deveria.

De acordo com o documento, a empresa Deusimar M. da Silva & Cia forneceu 70.650 litros de gasolina e 233.957 litros de diesel, por 60 dias. Como retorno, a Prefeitura pagou R$ 1,2 milhões. A gasolina foi vendida com o valor R$ 4,69, e o diesel, R$ 4,02.

O caso tem fortes indícios de nepotismo e passível de investigação do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM).

