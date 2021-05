Prefeito anuncia construção de barricadas para conter avanço da cheia

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta segunda-feira, 17/5, que serão construídas barricadas ao longo da avenida Eduardo Ribeiro, Centro, para conter o avanço das águas devido a cheia do rio Negro. Acompanhado pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, o chefe do Executivo municipal explicou que a medida será tomada para evitar prejuízos aos comerciantes instalados no local, minimizando assim, os danos econômicos.

David Almeida explicou que equipes da Prefeitura de Manaus vêm monitorando a cheia do rio Negro, que, nesta segunda-feira, atingiu 29,72m, a terceira maior marca já registrada, ficando abaixo apenas de 2012, com 29,97m, e 2009, quando a cota máxima foi 29,77m.

“Já providenciamos a construção de passarelas. Vamos, a partir do meio-dia, colocar barricadas. Serão sacos de areia com cimento, barricada de contenção, para que a água não possa avançar para a calçada e assim o comércio não seja prejudicado. A água tem avançado de uma forma muito rápida, mas a prefeitura tem dado as respostas necessárias”, enfatizou Almeida.

Ao ser questionado sobre a criação do Auxílio Enchente, divulgado na última semana, o prefeito explicou que já encaminhou a Mensagem do Executivo solicitando a criação do benefício no valor de R$200 para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

“Pela manhã, já enviei para a CMM a criação do Auxílio Enchente para as famílias atingidas pela cheia. Juntando com o auxílio moradia, vamos ter um auxílio de R$500 para as famílias que vão precisar ser retiradas das suas casas”, explicou David.

O vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, disse que equipes da prefeitura vão agilizar a construção das barricadas para que possa, assim, dar um pouco mais de conforto e segurança aos comerciantes do Centro.

David Almeida explicou que, devido ao rápido avanço das águas, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está realizando mudanças no trânsito do Centro de Manaus, visando garantir a segurança da população. O prefeito anunciou também que nesta segunda-feira, um trecho da avenida Eduardo Ribeiro, entre as avenidas Sete de setembro e Floriano Peixoto, já foi interditado, com o fechamento da pista da esquerda para o trânsito de veículos.

O prefeito orientou que os condutores têm como opção o lado direito da via, ao lado da igreja da Matriz, onde a via é usada como estacionamento do Zona Azul, porém, por causa da enchente, vai ser utilizada como via principal para o tráfego de veículos. A Prefeitura de Manaus está construindo também acessos para que os pedestres possam transitar pelo local com segurança.

David Almeida ressaltou que a prefeitura elaborou um Plano Emergencial para promover um trânsito seguro diante do alagamento de algumas vias da cidade provocado pela subida das águas do rio Negro e dos igarapés. O objetivo é estabelecer rotas e caminhos alternativos para desviar usuários das áreas afetadas e assegurar a mobilidade de pedestres e condutores.

Além da avenida Eduardo Ribeiro, o IMMU interditou a alça inferior da Ponte dos Bilhares, na Chapada, zona Centro-Sul. No Centro de Manaus já foram interditadas as ruas dos Barés e Barão de São Domingos. Agentes de trânsito e fiscais de transportes monitoram diariamente o trânsito no Centro da cidade e nos locais onde as ruas possam ser afetadas por conta das cheias.