Prefeito anuncia emenda de R$ 12 milhões para a reestruturação da Fundação Dr. Thomas

Manaus receberá um importante reforço na área da assistência social. O prefeito David Almeida anunciou, nesta quinta-feira, 24/7, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), ao lado do vice-prefeito Renato Junior, a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 12 milhões, destinada à reestruturação da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), referência no cuidado com a pessoa idosa na capital amazonense.





O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Fausto Júnior, que esteve presente no anúncio e reafirmou seu compromisso com a cidade de Manaus.

“Estou aqui ao lado do vice-prefeito Renato Junior e do deputado federal Fausto Júnior, com uma boa notícia para a assistência social de Manaus. Na verdade, é a Fundação Dr. Thomas: está vindo aí uma emenda de R$ 12 milhões que vai ajudar a reestruturar a fundação. Em nome da população da cidade de Manaus e da nossa rede de assistência social, nós queremos agradecer. Muito obrigado, deputado – e que mais parlamentares possam seguir esse exemplo”, declarou o prefeito David Almeida.

A verba será aplicada na modernização da estrutura física da fundação, aquisição de equipamentos e fortalecimento das ações voltadas ao bem-estar dos idosos assistidos pela instituição.

“Obrigado, prefeito. A gente está sempre à disposição para servir a cidade de Manaus. Muito obrigado”, respondeu o deputado Fausto Júnior, reforçando o compromisso com políticas públicas que promovam dignidade e cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra os esforços da Prefeitura de Manaus para ampliar investimentos na rede de assistência social, especialmente nas unidades que atendem a população idosa, um dos pilares da atual gestão municipal.