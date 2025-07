Quintas Open de Salto impulsiona o hipismo amazonense com evento aberto ao público

O hipismo amazonense ganha novo impulso com a realização do “Quintas Open de Salto”, evento que promete marcar uma nova fase no cenário esportivo regional. A iniciativa é do condomínio Quintas de São José do Rio Negro (QSJRN), localizado na avenida do Cetur, no Tarumã, zona Oeste de Manaus, em parceria com a Federação Amazonense de Hipismo (FAHI). A programação teve início nesta quarta-feira (23) e segue até domingo (27), com atrações abertas ao público.





Considerado um passo gigante para o desenvolvimento do hipismo local, o QSJRN se posiciona como um novo e promissor local para treinos e competições. O presidente da FAHI, Helano Melo, destaca a importância do condomínio para o esporte: “O QSJRN é para nós do meio equestre um grande ganho, pois é o resultado do sucesso do cavalo, colocando a hípica como um ponto importante e com certeza agregando muito para o crescimento do esporte.”

Um dos pontos altos do “Quintas Open de Salto” é a presença de Vailton Cordeiro (Baica), renomado desenhador de percurso internacional pela Federação Equestre Internacional (FEI) e ex-diretor geral da Sociedade Hípica Paranaense. “A presença dele na cidade é sempre engrandecedora para o nosso meio, pois Vailton é um dos grandes impulsionadores do nosso esporte, sempre nos atualizando em regras e novas necessidades. Ter o Baíca nesse evento é, de fato, bastante agregador e certamente trará um respaldo maior para o evento,” afirma o presidente da FAHI. Vailton conduzirá clínicas de salto entre ,os dias 23, 24 e 25 de julho, e no domingo (27), a partir das 14h30, ministrará uma palestra sobre regulamento de hipismo para juízes e desenhadores de percurso.

A Federação Amazonense de Hipismo, que hoje atua como “guarda-chuva” do esporte no Amazonas, com sete clubes filiados cumprindo todos os requisitos para a manutenção da modalidade, celebra o momento de retomada. “O Amazonas, que já exportou grandes atletas, inclusive sediados na Europa, está voltando com força. Há três anos estamos movimentando o esporte, e realizamos anualmente o Ranking Amazonense de Hipismo e o Campeonato Amazonense de Hipismo”, explica o presidente da FAHI, Helano Melo. A base de praticantes no estado é robusta, com mais de 90 atletas federados atualmente.

Dia especial

A partir das 9h, deste domingo (27), as provas de salto ocorrerão na área do Clube de Esportes do QSJRN, com uma premiação de R$ 10 mil. Além das competições, o “Quintas Open de Salto” será um dia especial com uma variedade de atividades para todas as idades. “Será um dia de atividades para toda a família no cenário exclusivo do QSJRN”, afirma Renata Pi, diretora de Marketing da BTP Urbanismo, incorporadora responsável pelo Quintas. O evento contará com food trucks, passeios de cavalo, caminhada, bike, caiaque, beach tennis e test drive de carros.

Um momento de destaque será a apresentação do projeto da futura Hípica do Quintas de São José do Rio Negro pela arquiteta Yasmim Fazani. Essa revelação, conforme Renata Pi, “reforça o compromisso do condomínio com o futuro do hipismo na região”, consolidando o QSJRN como um polo esportivo de referência e fortalecendo os laços com a FAHI.